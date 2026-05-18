Douarnenez

Concert Ensemble Matheus x

Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Lancé en 2025, ce projet a rencontré un vif succès auprès des habitants et des collégiens finistériens. Fort de cet engouement, l’initiative est renouvelée en 2026 avec une nouvelle saison musicale ambitieuse, ouverte à tous et toujours accompagnée d’actions éducatives en direction des jeunes.

Cette tournée a pour ambition de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre, en proposant des concerts de haute qualité artistique au cœur des territoires finistériens. Les concerts, d’une durée d’environ 1h15, réunissent entre 8 et 10 artistes et sont ouverts à tous les publics.

Ils se déroulent dans des lieux emblématiques des communes partenaires et offrent au public l’occasion de découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres du répertoire, interprétées par l’un des ensembles baroques les plus renommés d’Europe.

Pour cette nouvelle édition, l’Ensemble Matheus propose un programme fort Les Héroïnes de l’opéra.

Ce programme illustre la richesse du répertoire baroque et lyrique, mêlant virtuosité instrumentale, émotion et grandes figures féminines de l’opéra. .

Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Ensemble Matheus x Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE DOUARNENEZ