Marché créateurs ty co Douarnenez
Marché créateurs ty co Douarnenez samedi 23 mai 2026.
Douarnenez
Marché créateurs
ty co 13 bis Quai de l’yser Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête des Mères au Petit Marché des Artisans ??
Cette année, oubliez les cadeaux vus mille fois…
Offrez du vrai, du fait main, du cœur ??
?? Le cadeau parfait pour dire “Je t’aime Maman” autrement.
Flânez, échangez avec les créateurs, trouvez la petite merveille qui fera sourire votre maman et profitez d’un moment simple et authentique en famille.
? Artisanat local • Créations originales • Bonne humeur garantie ?
?? Rendez-vous au marché artisanal pour célébrer toutes les mamans avec douceur et créativité ! ?? .
ty co 13 bis Quai de l’yser Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 02 42 12 80
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English : Marché créateurs
L’événement Marché créateurs Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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