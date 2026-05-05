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La Fête de l’estampe à Douarnenez Douarnenez

La Fête de l’estampe à Douarnenez Douarnenez samedi 23 mai 2026.

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Douarnenez

La Fête de l’estampe à Douarnenez

Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le 23 mai de 14h à 22h
Le 24 et 25 mai de 14h à 19h

– 6 rue du Cherche-Midi Annie Mahé-Gibert invite Arzhela Caillarec, Nathalie Drouillard, Christian Duchesnes, Sophie Guillot, Estelle Lacombe et Isabelle Richard
– 25 rue Anatole France Sterenn Depret invite Géraldine Daniel (ouvert les 23, 24 et 25 de 14h à 18h)
– 10 rue Louis Pasteur Nicolas Lambert (atelier fermé le 25)
– 11 rue Louis Pasteur Valerie Vahey invite CoSand
– 39 rue Pasteur Catherine Glasman
– 5 rue du Coëdic Marie Hélène Durand-Laudet invite Pascal Andrault, Corinne Jacob, Claudine Pierrot, More
– Maison Griffon, 8 rue Guy Moquet Anoé Couder invite MC3 (ouvert le 25 et 26 de 14h à 19h)   .

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 79 85 03 31 

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English : La Fête de l’estampe à Douarnenez

L’événement La Fête de l’estampe à Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-29 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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