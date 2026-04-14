Voyage en Rythmes et Couleurs, Le Port-Musée, Douarnenez

Voyage en Rythmes et Couleurs Samedi 23 mai, 20h00 Le Port-Musée Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La Cie Gramophones & Bakélite vous invite à une traversée poétique et musicale dans leur univers décalé, habillé de costumes fantasques.

Une respiration dans le tumulte du monde, comme un voyage hors du temps où la musique et la poésie prennent des airs de carnaval, dans un éclat de plumes, de rires et de liberté. Il ne vous restera qu’à revêtir vos plus beaux atours et à entrer dans la danse.

Bal swing dans la foulée

Le Port-Musée Place de l’Enfer, 29100 Douarnenez, France Douarnenez 29100 Finistère Bretagne 0298926520 https://www.port-musee.org Le Port-musée, agrandi et modernisé pendant l’hiver 2005-2006, met en scène des sociétés et des cultures maritimes en Bretagne et dans le monde… Objets, propos, films, sons, multimédias, parcours, muséographie développent une approche globale des bateaux et des hommes. Jusqu’alors essentiellement observés à travers leurs coques et la construction, ils sont désormais appréhendés dans leur totalité : voiles, avirons, moteurs, équipements de bord, objets personnels des marins… sont appelés eux aussi pour témoigner. Qu’est-ce que les bateaux ont à nous apprendre des territoires et des sociétés d’où ils proviennent ? Par quels tours et détours nous enseignent-ils la manière dont les hommes et les sociétés ont abordés l’environnement, les ressources, en un mot la planète ? En quoi sont-ils les révélateurs d’identités territoriales ? En quoi ces identités ont-elles valeur universelle ? Répondant à ces interrogations, le propos du musée est de confronter des embarcations et des objets d’âges distincts, représentatifs des cultures maritimes de parties du globe très éloignées entre elles. Il aborde l’ensemble des 200 embarcations et des 5.000 objets constituant la collection – dont seule une sélection est en présentation permanente – en examinant les raisons pour lesquelles ils sont si souvent l’expression de l’identité d’une terre ou d’un peuple.

La Cie Gramophones & Bakélite vous invite à une traversée poétique et musicale dans leur univers décalé, habillé de costumes fantasques.

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