Nuit Européenne des Musées Port-musée de Douarnenez Port-musée Douarnenez

Nuit Européenne des Musées Port-musée de Douarnenez

Port-musée Place de l’enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Plus d’infos à venir… .

Port-musée Place de l’enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit Européenne des Musées Port-musée de Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ