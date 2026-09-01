Spectacle Les 39 marches au Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Gervais-sur-Roubion
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Roubion
Spectacle Les 39 marches au Fenouillet
Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Comédie-Chant burlesque d’espionnage.
Parodie policière librement inspirée du film d’Alfred Hitchcock, pleine d’humour, d’énergie et de rebondissements. Courses-poursuites, changements de personnages, situations improbables…
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Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com
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English :
Burlesque espionage comedy-song.
A police parody freely inspired by Alfred Hitchcock’s film, full of humor, energy and twists and turns. Chases, character changes, improbable situations?
L’événement Spectacle Les 39 marches au Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-28 par Montélimar Tourisme Agglomération