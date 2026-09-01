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AGENDA · Saint-Gervais-sur-Roubion

Spectacle Les 39 marches au Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Théâtre Le Fenouillet
Ville
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
Département
Drôme
Tarif

Saint-Gervais-sur-Roubion

Spectacle Les 39 marches au Fenouillet

Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Comédie-Chant burlesque d’espionnage.
Parodie policière librement inspirée du film d’Alfred Hitchcock, pleine d’humour, d’énergie et de rebondissements. Courses-poursuites, changements de personnages, situations improbables…
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Théâtre Le Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74  associationfenouillet@gmail.com

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English :

Burlesque espionage comedy-song.
A police parody freely inspired by Alfred Hitchcock’s film, full of humor, energy and twists and turns. Chases, character changes, improbable situations?

L’événement Spectacle Les 39 marches au Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-28 par Montélimar Tourisme Agglomération