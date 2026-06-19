Saint-Geniès-de-Fontedit

SPECTACLE LES 4 SAISONS

sous la pinède Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les 4 Saisons Un spectacle par les élèves de l’école en partenariat avec l’APE les rainettes de la fontaine.

Vendredi 19 juin les élèves de l’école La Fontaine monteront sur scène !

Venez décourvir le travail et le talent de nos jeunes artistes un moment de musique et de partage pour tous. Buvette et jeu divers à partir de 16h 30.

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sous la pinède Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie rainettesdelafontaine@gmail.com

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English :

The Four Seasons: A performance by the school’s students in partnership with the Les Rainettes de la Fontaine Parent-Teacher Association.

On Friday, June 19, the students of La Fontaine School will take the stage!

Come discover the hard work and talent of our young artists—a moment of music and togetherness for everyone. Refreshments and various games starting at 4:30 p.m.

L’événement SPECTACLE LES 4 SAISONS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT AVANT-MONTS