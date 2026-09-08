Spectacle Les Afropéennes, TU-Nantes, Nantes

Informations pratiques

Spectacle Les Afropéennes 29 et 30 septembre TU-Nantes Loire-Atlantique

tarif plein 16€ / réduit : 12€ / super réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:30:00+02:00

Deux sœurs, nées d’un père ivoirien et d’une mère française, remontent le fil de leurs origines. Entre souvenirs et révélations, elles explorent ce qui les relie à leur histoire familiale. Un récit sensible sur l’identité afropéenne, ce trait d’union invisible entre deux héritages.

TU-Nantes Chemin de la censive du tertre Nantes 44322 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.tunantes.fr »}]

Spectacle Theatre – danse – musique