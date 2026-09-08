Spectacle Les Afropéennes, TU-Nantes, Nantes
mardi 29 septembre 2026 · TU-Nantes · Nantes
Informations pratiques
Spectacle Les Afropéennes 29 et 30 septembre TU-Nantes Loire-Atlantique
tarif plein 16€ / réduit : 12€ / super réduit : 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:30:00+02:00
Deux sœurs, nées d’un père ivoirien et d’une mère française, remontent le fil de leurs origines. Entre souvenirs et révélations, elles explorent ce qui les relie à leur histoire familiale. Un récit sensible sur l’identité afropéenne, ce trait d’union invisible entre deux héritages.
TU-Nantes Chemin de la censive du tertre Nantes 44322 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.tunantes.fr »}]
Spectacle Theatre – danse – musique
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