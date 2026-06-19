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SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR RD49 Longages

samedi 18 juillet 2026 · RD49 · Longages

SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR RD49 Longages

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
RD49
Adresse
Lieu-dit le Tucaou
Ville
31410 Longages
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Longages

SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR

RD49 Lieu-dit le Tucaou Longages Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Entrez dans l’univers fascinant des Vikings à travers un spectacle équestre grandiose mêlant combats, cascades et légendes nordiques !
Proposé par Les Écuries du Carrous’aile. 5  .

RD49 Lieu-dit le Tucaou Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Step into the fascinating world of the Vikings through a spectacular equestrian show combining battles, stunts, and Norse legends!

L’événement SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR Longages a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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