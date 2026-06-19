SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR RD49 Longages
samedi 18 juillet 2026 · RD49 · Longages
Informations pratiques
Longages
SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR
RD49 Lieu-dit le Tucaou Longages Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 21:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Entrez dans l’univers fascinant des Vikings à travers un spectacle équestre grandiose mêlant combats, cascades et légendes nordiques !
Proposé par Les Écuries du Carrous’aile. 5 .
RD49 Lieu-dit le Tucaou Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Step into the fascinating world of the Vikings through a spectacular equestrian show combining battles, stunts, and Norse legends!
L’événement SPECTACLE LES CAVALIERS DE VALDYR Longages a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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