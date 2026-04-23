Spectacle les Comédiens Origines rue du Vernay Vonnas

Vonnas

Spectacle les Comédiens Origines

rue du Vernay Salle des fêtes Vonnas Ain

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Vingt-cinq comédiens, de 12 à 52 ans, partagent la scène avec une complicité qui se ressent à chaque tableau. Chants, danses, sketches, éclats de rire et moments d’émotion Le Show Continue est une célébration de la scène dans tous ses éclats.

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rue du Vernay Salle des fêtes Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 97 48 98 lescomediensmezeriat@gmail.com

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English :

Twenty-five actors, aged from 12 to 52, share the stage with a complicity that is felt in every scene. Singing, dancing, sketches, laughter and emotional moments: Le Show Continue is a celebration of the stage in all its glory.

L’événement Spectacle les Comédiens Origines Vonnas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle