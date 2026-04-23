Spectacle les Comédiens Origines rue du Vernay Vonnas
Spectacle les Comédiens Origines rue du Vernay Vonnas samedi 23 mai 2026.
Vonnas
Spectacle les Comédiens Origines
rue du Vernay Salle des fêtes Vonnas Ain
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Vingt-cinq comédiens, de 12 à 52 ans, partagent la scène avec une complicité qui se ressent à chaque tableau. Chants, danses, sketches, éclats de rire et moments d’émotion Le Show Continue est une célébration de la scène dans tous ses éclats.
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rue du Vernay Salle des fêtes Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 97 48 98 lescomediensmezeriat@gmail.com
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English :
Twenty-five actors, aged from 12 to 52, share the stage with a complicity that is felt in every scene. Singing, dancing, sketches, laughter and emotional moments: Le Show Continue is a celebration of the stage in all its glory.
L’événement Spectacle les Comédiens Origines Vonnas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle