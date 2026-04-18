Spectacle Les Frangines Duguidon Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Spectacle Les Frangines Duguidon

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Duo clownesque, acrobatique, musical et interactif

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Clownish, acrobatic, musical and interactive duo

L’événement Spectacle Les Frangines Duguidon La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade