Sillars

Spectacle Les Gaufrettes

Cour de l’école Sillars Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Les Gaufrettes, résidentes de l’Ehpad des Mots Bleus, font voler en éclat les murs de l’institution ! De Pink Floyd à Johnny Hallyday, en passant par Pharrell Williams, les croustillantes Gaufrettes reprennent les morceaux les plus grands. Branchées de toutes parts, avec la joyeuse détermination de remettre les vieilles et les vieux sur la place publique, elles prônent plus de considération et de moyens pour ces institutions qui méritent un quotidien vivant, coloré et plein d’humanité !

Co-diffusion La Boulit’/MJC 21 et commune de Sillars.

A partir de 19h, marché de producteurs organisé par l’APE, restauration sur place. Apéritif réalisé par les enfants de l’école offert à tous. .

Cour de l’école Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Spectacle Les Gaufrettes

L’événement Spectacle Les Gaufrettes Sillars a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne