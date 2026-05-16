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Spectacle Les inattendus Camping municipal Arthez-de-Béarn

Spectacle Les inattendus Camping municipal Arthez-de-Béarn

Spectacle Les inattendus Camping municipal Arthez-de-Béarn vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Camping municipal

Adresse : 2 allée des Sports et loisirs

Ville : 64370 Arthez-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Arthez-de-Béarn

Spectacle Les inattendus

Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Sieste musicale et littéraire … Créées à partir d’extraits de lectures d’auteurs d’aujourd’hui. Confortablement installé dans un transat, en plein air, sons et ambiances viennent de toute part et invitent à un véritable voyage sensoriel à 360.

Sur réservation.
A partir de 12 ans.   .

Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19  bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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English : Spectacle Les inattendus

L’événement Spectacle Les inattendus Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn

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