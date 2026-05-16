Spectacle Les inattendus Camping municipal Arthez-de-Béarn
Spectacle Les inattendus Camping municipal Arthez-de-Béarn vendredi 10 juillet 2026.
Arthez-de-Béarn
Spectacle Les inattendus
Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Sieste musicale et littéraire … Créées à partir d’extraits de lectures d’auteurs d’aujourd’hui. Confortablement installé dans un transat, en plein air, sons et ambiances viennent de toute part et invitent à un véritable voyage sensoriel à 360.
Sur réservation.
A partir de 12 ans. .
Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr
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English : Spectacle Les inattendus
L’événement Spectacle Les inattendus Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
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