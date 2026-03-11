Spectacle Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine La Passerelle Mauléon

Spectacle Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

A l’invitation de l’Association Vendée-Ukraine, la troupe des danseurs des Joyeux Petits Souliers d’Ukraine, accompagnée par les chanteurs ukrainiens du groupe Orpheus sera de retour à Mauléon pour présenter son nouveau spectacle 2026.

Réservations au 02.51.67.56.52, entre 17 h et 20 h. .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 2 51 67 56 52 fblanchet2@wanadoo.fr

