Spectacle « L’harmonie du trad »

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Dans le cadre de la saison culturelle 2025 2026, Guillaume Lopez Quartet & L’Orchestre d’Harmonie Tarbes Lourdes Pyrénées avec la Cie Le Camom vous invitent à leur concert le dimanche 18 janvier 2026 à 17h à l’espace Robert Hossein à Lourdes !

« L’harmonie du trad ».

Musicien-voyageur, Guillaume Lopez tisse depuis vingt ans des liens entre l’âme vagabonde des pays d’oc et les échos d’Espagne. À Lourdes, il propose une nouvelle traversée musicale un dialogue entre tradition et modernité, aux couleurs de son quartet et des 80 musiciens de l’orchestre d’harmonie Tarbes-Lourdes-Pyrénées, placés sous la direction de Cédric Cieutat. Entre musiques à danser et souffle symphonique, cette création collective réunit des artistes complices pour faire vibrer l’esprit du Sud.

Tout public.

Durée 1h15.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

As part of the 2025 2026 cultural season, Guillaume Lopez Quartet & L?Orchestre d?Harmonie Tarbes Lourdes Pyrénées with Cie Le Camom invite you to their concert on Sunday, January 18, 2026 at 5pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes!

« L’harmonie du trad ».

For twenty years, Guillaume Lopez has been weaving links between the wandering soul of the Pays d?oc and the echoes of Spain. In Lourdes, he offers a new musical journey: a dialogue between tradition and modernity, featuring his quartet and the 80 musicians of the Tarbes-Lourdes-Pyrénées wind band, conducted by Cédric Cieutat. A blend of dance music and symphonic inspiration, this collective creation brings together a host of artists to bring the spirit of the South to life.

All audiences.

Duration 1h15.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Im Rahmen der Kultursaison 2025 2026 laden das Guillaume Lopez Quartet & das Orchestre d?Harmonie Tarbes Lourdes Pyrénées mit der Cie Le Camom Sie zu ihrem Konzert am Sonntag, den 18. Januar 2026 um 17 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes ein!

« L’harmonie du trad » (Die Harmonie des Trad)

Der reisende Musiker Guillaume Lopez knüpft seit zwanzig Jahren Verbindungen zwischen der wandernden Seele der Länder des Okzidents und den Echos aus Spanien. In Lourdes schlägt er eine neue musikalische Reise vor: einen Dialog zwischen Tradition und Moderne, in den Farben seines Quartetts und der 80 Musiker des Blasorchesters Tarbes-Lourdes-Pyrénées unter der Leitung von Cédric Cieutat. Zwischen Tanzmusik und symphonischem Atem vereint diese kollektive Kreation Künstler, die sich gegenseitig helfen, den Geist des Südens zum Schwingen zu bringen.

Für alle Altersgruppen.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, il Quartetto Guillaume Lopez e l’Orchestre d’Harmonie Tarbes Lourdes Pyrénées con Cie Le Camom vi invitano al concerto di domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes!

« L’harmonie du trad ».

Guillaume Lopez, musicista itinerante, da vent’anni tesse legami tra le anime erranti del Pays d’oc e gli echi della Spagna. A Lourdes propone un nuovo viaggio musicale: un dialogo tra tradizione e modernità, nei colori del suo quartetto e degli 80 musicisti della banda di Tarbes-Lourdes-Pyrénées, diretta da Cédric Cieutat. Con il suo mix di musica da ballo e di influssi sinfonici, questa creazione collettiva riunisce una serie di artisti per far rivivere lo spirito del Sud.

Per tutti i pubblici.

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Prezzi da 6 a 12 euro.

Informazioni e prenotazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, Guillaume Lopez Quartet & L’Orchestre d’Harmonie Tarbes Lourdes Pyrénées with Cie Le Camom le invitan a su concierto del domingo 18 de enero de 2026 a las 17:00 h en el Espace Robert Hossein de Lourdes

« L’harmonie du trad ».

Guillaume López, músico itinerante, lleva veinte años tejiendo lazos entre las almas errantes del País de Oc y los ecos de España. En Lourdes, propone un nuevo viaje musical: un diálogo entre tradición y modernidad, en los colores de su cuarteto y de los 80 músicos de la banda de viento de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dirigida por Cédric Cieutat. Con su mezcla de música de baile y florituras sinfónicas, esta creación colectiva reúne a multitud de artistas para dar vida al espíritu del Sur.

Todos los públicos.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Precios de 6 a 12 euros.

Información y reservas en los datos de contacto indicados más abajo.

