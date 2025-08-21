Spectacle L’Hôtel du Libre- Echange Levet

La Compagnie Art&Miz propose la pièce intitulée » L’Hôtel du Libre- Echange », cette pièce en trois actes repose sur une série de quiproquos et de situations absurdes menées à un rythme effréné.

Pinglet, homme marié mais volage, tente de séduire Marcelle, l’épouse de son ami Paillardin. Pour leur rendez-vous clandestin, il choisit l’Hôtel du Libre-Échange, un établissement douteux où se retrouvent les couples illégitimes. Le hasard veut que plusieurs personnages, dont Paillardin et sa femme, se retrouvent au même endroit au même moment, déclenchant une cascade de malentendus et de situations cocasses.

Avec Art&Miz, cette comédie prend une nouvelle dimension elle devient un théâtre chanté, intégrant diverses chansons, porté par une quarantaine de comédiens et solistes sur scène. 12 .

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire artetmiz.cie@gmail.com

English :

The Compagnie Art&Miz presents « L’Hôtel du Libre- Echange », a play in three acts based on a series of misunderstandings and absurd situations played out at a frenetic pace.

German :

Die Compagnie Art&Miz präsentiert das Stück « L’Hôtel du Libre- Echange », ein Stück in drei Akten, das auf einer Reihe von Missverständnissen und absurden Situationen in einem rasanten Tempo beruht.

Italiano :

La Compagnie Art&Miz mette in scena lo spettacolo L’Hôtel du Libre- Echange (L’hotel del libero scambio), una commedia in tre atti che si basa su una serie di equivoci e situazioni assurde che si svolgono a ritmo frenetico.

Espanol :

La Compagnie Art&Miz presenta una obra de teatro titulada L’Hôtel du Libre- Echange (El Hotel del Libre Cambio). Esta obra en tres actos se basa en una serie de malentendidos y situaciones absurdas que se desarrollan a un ritmo frenético.

