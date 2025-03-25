Spectacle Lily & Lily Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Marne

Tarif : 49.5 – 49.5 – 49.5 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

L’irrésistible succès des Bodin’s grandeur nature .Tout public

Après leur succès au Théâtre de Paris, retrouvez Michèle Bernier et Francis Perrin sur les planches en tournée dans Lily et Lily , mise en scène par Marie Pascale Osterrieth.

Hollywood, 1935. Lily Da Costa, star incontournable dont le talent n’a d’égal que son goût immodéré pour le luxe, l’alcool et les hommes, est assaillie par la presse et son entourage cupide et intéressé.

Deborah, sa sœur jumelle un peu gourde, épouse effacée d’un austère pasteur du Minnesota, quitte ses poules et ses patates douces, bien décidée à venir sauver l’âme de sa sœur et la remettre dans le droit chemin.

L’une et l’autre, copies conformes, seront amenées à se remplacer…

La pièce mythique de Barillet et Gredy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985 revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs.

Avec Michèle BERNIER, Francis PERRIN, Véronique BOULANGER, Éric BOUCHER, Cyril GARNIER, Riton LIEBMAN, Bastien MONIER et Morgane CABOT .

Capitole en Champagne Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

English : Spectacle Lily & Lily

The irresistible success of the Bodin’s « life-size ».

German :

Der unwiderstehliche Erfolg der Bodin’s « in Lebensgröße ».

Italiano :

L’irresistibile successo dei Bodin a grandezza naturale.

Espanol :

El irresistible éxito de los Bodin a tamaño natural.

