Champnétery

Spectacle Lyrique Waiting For Roger au Vrac café

2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La Compagnie Fauvelle se produit au vrac avec son spectacle Waiting for Roger.. mais pas trop , un cabaret lyrico-éperdu en 1 acte . Sur scène, Lynda Bisch et Floriane Duroure, accompagnées à la guitare par Denis Pasquet. Outre l’humour présent de bout en bout, les voix de ces deux chanteuses lyriques de l’Opéra de Limoges ont offert des morceaux choisis d’une grande variété, entre chant lyrique, flamenco, rap et autre, entre pièces de grands compositeurs et variété française. Une mise en scène au cordeau pour un spectacle donné avec talent pour un moment de détente de grande qualité, du théâtre musical lyrique déjanté comme le présentent les artistes . .

2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62 levrac87@gmail.com

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English : Spectacle Lyrique Waiting For Roger au Vrac café

L’événement Spectacle Lyrique Waiting For Roger au Vrac café Champnétery a été mis à jour le 2026-06-11 par Terres de Limousin