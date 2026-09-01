Spectacle “Ma Part d’Ombre” par Sofiane Chalal Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacle “Ma Part d’Ombre” par Sofiane Chalal Journées Européennes du Patrimoine

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.

Venez découvrir une création originale du danseur et chorégraphe Sofiane Chalal.

Sofiane Chalal interprétera une chorégraphie intime et délicate au son de la chapelle des Ursulines.

Danseur singulier et virtuose, Sofiane Chalal se lance dans son premier seul en scène en tant que chorégraphe. Une expérience vertigineuse pour ce vice-champion du monde de hip-hop qui envoie valser clichés et idées reçues. Sa chorégraphie fait naître un dialogue fictif entre le corps virtuose (la part d’ombre) et celui du quotidien comme un appel à la tolérance et à l’accep¬tation de l’autre dans toutes ses différences.

› Spectacle proposé dans le cadre du festival Les Préférences

Tout public Gratuit .

Chapelle des Ursulines Avenue de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Spectacle “Ma Part d’Ombre” par Sofiane Chalal Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis