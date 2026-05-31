Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon Jeudi 25 juin, 18h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Maloya Kwir est une performance artistique et militante de 60 minutes mêlant chant, danse et poésie réunionnaise. Le spectacle met en lumière l’intersection des luttes — LGBTQIA+, violences faites aux femmes, handicap, vieillesse — et célèbre la solidarité comme force de résistance face aux violences et à l’exil.

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240499410 »}, {« type »: « email », « value »: « halveque@accoord.fr »}]

Performance artistique et militante performance spectacle