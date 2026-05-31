Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes
Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes jeudi 25 juin 2026.
Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon Jeudi 25 juin, 18h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique
Gratuit, en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Maloya Kwir est une performance artistique et militante de 60 minutes mêlant chant, danse et poésie réunionnaise. Le spectacle met en lumière l’intersection des luttes — LGBTQIA+, violences faites aux femmes, handicap, vieillesse — et célèbre la solidarité comme force de résistance face aux violences et à l’exil.
Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240499410 »}, {« type »: « email », « value »: « halveque@accoord.fr »}]
Performance artistique et militante performance spectacle
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