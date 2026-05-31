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Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Maison de Quartier La Locomotive

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Gratuit, en accès libre

Spectacle “MALOYA KWIR” proposé par l’association Pilon Jeudi 25 juin, 18h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Maloya Kwir est une performance artistique et militante de 60 minutes mêlant chant, danse et poésie réunionnaise. Le spectacle met en lumière l’intersection des luttes — LGBTQIA+, violences faites aux femmes, handicap, vieillesse — et célèbre la solidarité comme force de résistance face aux violences et à l’exil.

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Performance artistique et militante performance spectacle

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