Spectacle : Marathon de la danse Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris
Avant
la saturday night fever ou la friday party, laissez vous happer par
l’appel du jeudi pour une danse inclusive et participative !
Événement
explosif ! Le principe est simple : faire danser les gens sans
s’arrêter pendant 4 heures au rythme d’épreuves dansées. Le DJ set est
ponctué de défis chorégraphiques en tous genres qui changent toutes les
10 min : la danse la plus bizarre, la meilleure imitation de Beyoncé ou
Michaël Jackson, le meilleur solo de hip-hop, la danse la plus créative,
un madison zombie, un duo de danse contact – chaque participant gagnant
une catégorie recevra un prix.
Speaker : Simon Tanguy
Arbitre : Marzena Krzeminska
DJ : DJ Sam
Diffusion : Bureau de production Les Yeux Dans Les Mots
Production : Compagnie Propagande C
D’après un concept original Triangle, Cité de la danse & Les Trans / Waterproof, Plongez dans la danse !
Le jeudi 12 février 2026
de 16h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis
https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr