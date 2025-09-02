Spectacle : Marathon de la danse Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Spectacle : Marathon de la danse Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris jeudi 12 février 2026.

Avant

la saturday night fever ou la friday party, laissez vous happer par

l’appel du jeudi pour une danse inclusive et participative !

Événement

explosif ! Le principe est simple : faire danser les gens sans

s’arrêter pendant 4 heures au rythme d’épreuves dansées. Le DJ set est

ponctué de défis chorégraphiques en tous genres qui changent toutes les

10 min : la danse la plus bizarre, la meilleure imitation de Beyoncé ou

Michaël Jackson, le meilleur solo de hip-hop, la danse la plus créative,

un madison zombie, un duo de danse contact – chaque participant gagnant

une catégorie recevra un prix.

Speaker : Simon Tanguy

Arbitre : Marzena Krzeminska

DJ : DJ Sam

Diffusion : Bureau de production Les Yeux Dans Les Mots

Production : Compagnie Propagande C

D’après un concept original Triangle, Cité de la danse & Les Trans / Waterproof, Plongez dans la danse !

Spectacle Marathon de la danse – Marzena Krzeminska et Simon Tanguy.

Le jeudi 12 février 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-12T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T16:00:00+02:00_2026-02-12T20:00:00+02:00

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr