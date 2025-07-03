Spectacle « Marine Leonardi »

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2026-02-17 20:30:00

fin : 2026-02-17 21:45:00

2026-02-17

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

Faut-il vous présenter Marine Leonardi ? Elle nous fait mourir de rire sur Instagram avec ses vidéos hilarantes et criantes de vérité sur la parentalité, qu’elle termine toujours par son fameux gimmick vous n’êtes pas seule , dans lesquelles les mères se reconnaissent tellement et qui font un bien fou ! Et si Marine a tellement de choses à dire sur le sujet, c’est parce qu’en l’occurrence, la maternité, ça n’a pas été une évidence pour elle, loin-de-là. Pourquoi ? Peut-être parce qu’elle est de nature ultra angoissée, et que tout son entourage a décidé de s’en mêler et de lui donner des conseils aussi intrusifs que contradictoires, ou peut-être encore parce que son mari, lui, vit la paternité comme une seconde nature…

Mais surtout parce que, oui, l’arrivée d’un bébé et la charge mentale maximale qui vient avec, ça peut tout bousculer le quotidien, le foyer, l’organisation, le couple, et même les vacances, surtout pour une personne légèrement control freak comme Marine.

Humour

Durée 1h15

Placement libre assis

Tarif A 22€ à 33€

Production Agapè & All Good Production .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen. Marine Leonardi takes a cynical, darkly humorous look at the annoyances of everyday life, from relationships to motherhood. A liberating show that will leave you thinking: « I didn’t dare say it ».

German :

Keine Sorge, ihr Mann mag sie lieber auf der Bühne als in der Küche. Marine Leonardi zerlegt mit Zynismus und schwarzem Humor die Widrigkeiten des Alltags, von der Ehe bis zur Mutterschaft. Eine befreiende Show, die Sie mit dem Gedanken verlassen werden: « Ich konnte es nicht sagen ».

Italiano :

Non preoccupatevi, il marito la preferisce sul palco che in cucina. Marine Leonardi guarda con cinismo e umorismo nero alle frustrazioni della vita quotidiana, dalle relazioni alla maternità. È uno spettacolo liberatorio che vi lascerà a pensare: « Non avevo il coraggio di dirlo ».

Espanol :

No se preocupe, su marido la prefiere en el escenario que en la cocina. Marine Leonardi aborda con cinismo y humor negro las frustraciones de la vida cotidiana, desde las relaciones hasta la maternidad. Es un espectáculo liberador que le dejará pensando: « No me atrevía a decirlo ».

