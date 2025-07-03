Spectacle « Marion Mezadorian »

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Dans son premier spectacle Pépites, Marion Mezadorian nous a régalés par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route.

Elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Humour

Durée 1h

Placement numéroté

Tarif C 10€ à 18€

De et avec Marion Mezadorian Mise en scène Mikaël Chirinian Musiques Quentin Morant Costumes Marion Rebmann Lumières Raphaël Bertomeu Production Ki M’aime Me Suive & Pépites Production .

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

In her first show, Pépites, Marion Mezadorian delighted us with her talent as an actress, perfectly interpreting the funny and touching characters who crossed her path.

German :

In ihrem ersten Stück Pépites erfreute uns Marion Mezadorian mit ihrem schauspielerischen Talent, indem sie die lustigen und rührenden Figuren, die ihren Weg kreuzten, wunderbar interpretierte.

Italiano :

Nel suo primo spettacolo, Pépites, Marion Mezadorian ci ha deliziato con il suo talento di attrice, interpretando i personaggi divertenti e toccanti che hanno incrociato il suo cammino.

Espanol :

En su primer espectáculo, Pépites, Marion Mezadorian nos deleitó con su talento como actriz, interpretando a los divertidos y conmovedores personajes que se han cruzado en su camino.

