Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Spectacle Mary Candies La grande aventure

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

A partir de 3 ans

Durée 75min

Le nouveau Mary Candies est enfin là !

Venez vivre une expérience magique entièrement réinventée.

Laissez-vous envelopper par cette nouvelle création immersive.

Un voyage sensoriel où petits et grands redécouvrent la magie avec des yeux émerveillés.

Préparez-vous à entrer dans un tourbillon de lumière, de musique, de parfums et de sensations. Vous ne regardez plus seulement l’histoire, vous la respirez…

Redécouvrez Mary Candies comme vous ne l’avez jamais vu plus immersif, plus sensoriel, plus spectaculaire dans une aventure fluorescente inédite.

Un nouveau monde s’illumine… et il n’attend plus que vous.

A voir et à vivre absolument en famille ! .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Spectacle Mary Candies La grande aventure Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage