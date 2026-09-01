Spectacle “Mission Président” Journées Européennes du Patrimoine Jardin des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacle “Mission Président” Journées Européennes du Patrimoine

Jardin des Ursulines Allée Ursulines Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.

La compagnie DBK vous présente le spectacle Mission Président , dans le Jardin des Ursulines.

Dans Mission Président, Emmanuel Lamentin, responsable du secteur Filières et Reconversion au sein de l’association Cap Avenir, vous propose de découvrir la profession de Président de la République française. En s’inspirant de l’univers des jeux de société et plus précisément du jeu de l’oie, il a concocté une multitude d’épreuves pour vulgariser les fonctions, les enjeux, les difficultés, mais aussi les joies de ce beau métier.

› Tout public

› Jardin des Ursulines

Plus d’informations auprès du Théâtre Quartier Libre

02 51 14 17 17

www.theatre-quartier-libre.fr .

Jardin des Ursulines Allée Ursulines Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Spectacle “Mission Président” Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis