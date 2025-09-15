Spectacle Mon mariage, mes emmerdes Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 17.8 EUR

Elle rêve de se marier, il rêve de terminer le prochain level du jeu Mario Bros.

Elle aime les films d’amours, lui, pense qu’on a rien fait de mieux que la saga Rocky… Bref tout les oppose !

Nous sommes bien loin du mariage, quand un événement inattendu change la donne et remet tout en cause… Ca y est c’est acté, ils vont se marier !

Une comédie dynamique, rythmée, moderne, où le rire est roi. Prenez votre souffle et plongez dans ce mariage haut en couleur pour le meilleur et surtout pour le rire. .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ouragan.du.rire@gmail.com

