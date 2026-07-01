Informations pratiques

Séglien

Spectacle Mon Premier Amour d’Arbres

Lieu-dit Moulin de Tescat Séglien Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Spectacle tout public en forêt de Séglien dans la vallée de la Sarre.

Trio poétique entre un arbre et deux humaines.

Prévoir un couvre-chef et une assise (coussin, tapis ou chaise pliable).

Marche d’environ 10 minutes pour accéder au spectacle. Merci de prévenir si besoin d’un accès PMR.

Sur inscription via le formulaire. .

Lieu-dit Moulin de Tescat Séglien 56160 Morbihan Bretagne +33 6 27 42 32 73

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English :

L’événement Spectacle Mon Premier Amour d’Arbres Séglien a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté