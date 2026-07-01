Spectacle Mon Premier Amour d’Arbres Séglien
vendredi 31 juillet 2026 · Séglien
Informations pratiques
Séglien
Spectacle Mon Premier Amour d’Arbres
Lieu-dit Moulin de Tescat Séglien Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Spectacle tout public en forêt de Séglien dans la vallée de la Sarre.
Trio poétique entre un arbre et deux humaines.
Prévoir un couvre-chef et une assise (coussin, tapis ou chaise pliable).
Marche d’environ 10 minutes pour accéder au spectacle. Merci de prévenir si besoin d’un accès PMR.
Sur inscription via le formulaire. .
Lieu-dit Moulin de Tescat Séglien 56160 Morbihan Bretagne +33 6 27 42 32 73
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English :
L’événement Spectacle Mon Premier Amour d’Arbres Séglien a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté