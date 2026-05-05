Spectacle musical Chorale des jeunes Weyersheim
Spectacle musical Chorale des jeunes Weyersheim samedi 6 juin 2026.
Weyersheim
Spectacle musical Chorale des jeunes
rue des prés Weyersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
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rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12 mairie@weyersheim.fr
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English :
L’événement Spectacle musical Chorale des jeunes Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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