Weyersheim

Spectacle musical Chorale des jeunes

rue des prés Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

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rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12 mairie@weyersheim.fr

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English :

L’événement Spectacle musical Chorale des jeunes Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn