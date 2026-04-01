Spectacle musical Condezaygues
Spectacle musical Condezaygues samedi 25 avril 2026.
Condezaygues
Spectacle musical
Salle des fêtes du Vieux Chêne Condezaygues Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Music’All47 avec le soutien de la municipalité de Condezaygues et en collaboration avec l’association Découverte, vous présente Au bout du gouffre ! .
Tout public. .
Salle des fêtes du Vieux Chêne Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 12 12 17
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English : Spectacle musical
L’événement Spectacle musical Condezaygues a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne