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Spectacle musical Condezaygues

Spectacle musical Condezaygues

Spectacle musical Condezaygues samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes du Vieux Chêne

Ville : 47500 Condezaygues

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Condezaygues

Spectacle musical

Salle des fêtes du Vieux Chêne Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Music’All47 avec le soutien de la municipalité de Condezaygues et en collaboration avec l’association Découverte, vous présente Au bout du gouffre ! .
Tout public.   .

Salle des fêtes du Vieux Chêne Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 12 12 17 

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English : Spectacle musical

L’événement Spectacle musical Condezaygues a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne