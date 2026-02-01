Spectacle musical Contes dans les nuages Médiathèque L’Uni’Vert Scaër

Spectacle musical Contes dans les nuages

Médiathèque L’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

2026-02-18 15:00:00

2026-02-18

2026-02-18

La médiathèque l’Uni’Vert propose un spectacle musical de la compagnie Catguts, pour apprendre à tracer son propre chemin .

Au coeur des montagnes de l’est de l’Europe, les peuples tsiganes ont semé leurs histoires et leurs musiques au gré de leurs migrations. Dans ce spectacle intime et chaleureux, Livia et Clovis nous transportent dans de lointains et nébuleux paysages, à travers deux contes traditionnels qui nous parlent d’Ours, d’amour, de paix et de шоколад. Le voyage sonore est profondément onirique grâce aux instruments qui composent la scène la harpe, le saxophone, la contrebasse et les voix.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

À partir de 5 ans .

