Spectacle musical Des éclats Hervé Birolini Vandœuvre-lès-Nancy
Spectacle musical Des éclats Hervé Birolini Vandœuvre-lès-Nancy mercredi 4 février 2026.
Spectacle musical Des éclats Hervé Birolini
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 19:30:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
MUSIQUE / ÉLECTRONIQUE / ÉTINCELLES
Le compositeur Hervé Birolini travaille sur le pouvoir sonique de l’électricité. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de faire de la musique avec son compteur Linky, mais de générer du son à partir d’arcs électriques et de les organiser à la manière d’une fascinante symphonie sonore et visuelle.
À noter Le spectacle est déconseillé aux personnes photosensibles, électrosensibles ou épileptiques et interdit aux personnes équipées d’un stimulateur cardiaque. Les enfants sont bienvenus à partir de 12 ans.
Billetterie en ligne.Tout public
4 .
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
MUSIC / ELECTRONICS / SPARKS
Composer Hervé Birolini works on the sonic power of electricity. Let?s be clear, it?s not about making music with your Linky meter, but about generating sound from electric arcs and organizing them into a fascinating symphony of sound and vision.
Please note The show is not recommended for people with photosensitivity, electrosensitivity or epilepsy, and is not suitable for people with pacemakers. Children aged 12 and over are welcome.
Online ticketing.
German :
MUSIK / ELEKTRONIK / FUNKEN
Der Komponist Hervé Birolini arbeitet mit der Klangkraft der Elektrizität. Um es klar zu sagen: Es geht nicht darum, mit seinem Linky-Zähler Musik zu machen, sondern darum, aus Lichtbögen Klänge zu erzeugen und sie in der Art einer faszinierenden klanglichen und visuellen Symphonie zu organisieren.
Zu beachten Die Show ist nicht für Personen mit Lichtempfindlichkeit, Elektrosensibilität oder Epilepsie geeignet und für Personen mit Herzschrittmacher verboten. Kinder ab 12 Jahren sind willkommen.
Online-Ticketverkauf.
Italiano :
MUSICA / ELETTRONICA / SCINTILLE
Il compositore Hervé Birolini lavora sul potere sonoro dell’elettricità. Sia chiaro, non si tratta di fare musica con il suo misuratore Linky, ma di generare suoni da archi elettrici e organizzarli in un’affascinante sinfonia di suoni e visioni.
Attenzione: lo spettacolo è sconsigliato alle persone con fotosensibilità, elettrosensibilità o epilessia e non è adatto alle persone con pacemaker. I bambini a partire dai 12 anni sono i benvenuti.
Biglietti disponibili online.
Espanol :
MÚSICA / ELECTRÓNICA / CHISPAS
El compositor Hervé Birolini trabaja sobre el poder sonoro de la electricidad. Seamos claros, no se trata de hacer música con su medidor Linky, sino de generar sonido a partir de arcos eléctricos y organizarlos en una fascinante sinfonía de sonido y visión.
Atención: el espectáculo no está recomendado para personas fotosensibles, electrosensibles o epilépticas, ni para personas con marcapasos. Se admiten niños a partir de 12 años.
Entradas disponibles en línea.
L’événement Spectacle musical Des éclats Hervé Birolini Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-08 par DESTINATION NANCY