Spectacle musical Devenir quelqu’un

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Prêts à vivre une soirée pleine d’émotions et d’énergie ?

Les Ados du Tourdion vous donnent rendez-vous pour leur spectacle musical Devenir quelqu’un

Chants, danses, passion et frissons garantis… Ces jeunes talents vont vous surprendre et vous toucher en plein cœur !

Réservations recommandées

Ne manquez pas ce rendez-vous artistique exceptionnel…Tout public

0 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you ready for an evening full of emotion and energy?

Les Ados du Tourdion invite you to their musical show: Devenir quelqu?un

Singing, dancing, passion and thrills guaranteed? These young talents will surprise you and touch your heart!

Reservations recommended

Don’t miss this exceptional artistic event?

L’événement Spectacle musical Devenir quelqu’un Yutz a été mis à jour le 2026-02-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME