Mai à vélo animation de la voie verte de l’Armagnac, Condom, Yutz
Mai à vélo animation de la voie verte de l’Armagnac, Condom, Yutz mercredi 20 mai 2026.
Mai à vélo animation de la voie verte de l’Armagnac Mercredi 20 mai, 10h00, 14h00 Condom Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
Favorisons le développement des mobilités douces avec l’animation de 2 villages aux 2 extrémités de la voie verte de l’Armagnac dans les villes de CONDOM et EAUZE:
– stand d’informations
– quizz sur le vélo
parcours à réaliser
Food truck pour le gouter
…
Condom avenue pierre de coubertin Yutz 57970 Moselle Grand Est
2 villages de stands d’activités aux 2 extrémités de la voie verte de l’Armagnac dans les villes de CONDOM et EAUZE
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