Mai à vélo animation de la voie verte de l’Armagnac, Condom, Yutz

Mai à vélo animation de la voie verte de l’Armagnac Mercredi 20 mai, 10h00, 14h00 Condom Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Favorisons le développement des mobilités douces avec l’animation de 2 villages aux 2 extrémités de la voie verte de l’Armagnac dans les villes de CONDOM et EAUZE:

– stand d’informations

– quizz sur le vélo

parcours à réaliser

Food truck pour le gouter

…

Condom avenue pierre de coubertin Yutz 57970 Moselle Grand Est

2 villages de stands d’activités aux 2 extrémités de la voie verte de l’Armagnac dans les villes de CONDOM et EAUZE