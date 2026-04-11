Concert Misatango Eglise Saint Nicolas Yutz

Yutz

Concert Misatango

Eglise Saint Nicolas 97 Avenue des Nations Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

Messe chorale sur des sonorités de tango avec 80 choristes et 25 musiciens

Direction Willy FONTANELTout public

5 .

Eglise Saint Nicolas 97 Avenue des Nations Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 06 79 81 29 ypem.yutz@gmail.com

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English :

Choral mass with tango sounds with 80 choristers and 25 musicians

Conducted by Willy FONTANEL

L’événement Concert Misatango Yutz a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME