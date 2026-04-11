Concert Misatango Eglise Saint Nicolas Yutz
Concert Misatango Eglise Saint Nicolas Yutz samedi 6 juin 2026.
Yutz
Concert Misatango
Eglise Saint Nicolas 97 Avenue des Nations Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
Messe chorale sur des sonorités de tango avec 80 choristes et 25 musiciens
Direction Willy FONTANELTout public
5 .
Eglise Saint Nicolas 97 Avenue des Nations Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 06 79 81 29 ypem.yutz@gmail.com
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English :
Choral mass with tango sounds with 80 choristers and 25 musicians
Conducted by Willy FONTANEL
L’événement Concert Misatango Yutz a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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