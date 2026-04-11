Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Misatango Eglise Saint Nicolas Yutz

Concert Misatango Eglise Saint Nicolas Yutz samedi 6 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Nicolas

Adresse : 97 Avenue des Nations

Ville : 57970 Yutz

Département : Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 Tarif enfant

Yutz

Concert Misatango

Eglise Saint Nicolas 97 Avenue des Nations Yutz Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :
2026-06-06

Messe chorale sur des sonorités de tango avec 80 choristes et 25 musiciens
Direction Willy FONTANELTout public
5  .

Eglise Saint Nicolas 97 Avenue des Nations Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 06 79 81 29  ypem.yutz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choral mass with tango sounds with 80 choristers and 25 musicians
Conducted by Willy FONTANEL

L’événement Concert Misatango Yutz a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Yutz (Moselle)