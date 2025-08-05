Gala de danse Yutz

Gala de danse Yutz samedi 6 juin 2026.

Gala de danse

126 rue de la République Yutz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:30:00

Chaque année, l’associaton Mixité regroupe tous ses partenaires autour d’un gala dédié à la danse hip-hop et plus particulièrement au break dance. Ce moment de démonstration permet aux différents groupes de danse de la région de se produire afin de montrer leur talent. Un moment d’échange et de partage our tout public.Tout public

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

English :

Every year, the Mixité association brings together all its partners for a gala dedicated to hip-hop dance, and break dance in particular. This showcase gives the region’s various dance groups the opportunity to perform and showcase their talent. A moment of exchange and sharing for all.

German :

Jedes Jahr veranstaltet der Verein Mixité eine Gala, die dem Hip-Hop-Tanz und insbesondere dem Breakdance gewidmet ist. Bei dieser Veranstaltung treten verschiedene Tanzgruppen aus der Region auf, um ihr Talent zu zeigen. Ein Moment des Austauschs und des Teilens für das gesamte Publikum.

Italiano :

Ogni anno, l’associazione Mixité riunisce tutti i suoi partner per un gala dedicato alla danza hip-hop e alla break dance in particolare. È un’opportunità per i diversi gruppi di danza della regione di mostrare il proprio talento. È un’occasione per tutti di condividere e scambiare idee.

Espanol :

Cada año, la asociación Mixité reúne a todos sus socios en una gala dedicada a la danza hip-hop, y al break dance en particular. Es una oportunidad para que los diferentes grupos de baile de la región muestren su talento. Es una oportunidad para todos de compartir e intercambiar ideas.

