Yutz

Spectacle Week-end à Paris Les Tantans

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Préparez-vous à une soirée pleine d’humour et de décalage avec Les Tantans et leur spectacle Weekend à Paris ! .

Récompensé dans plusieurs festivals, ce duo comique embarque le public dans un univers absurde et hilarant, rythmé par des situations cocasses et une énergie communicative. Un rendez-vous convivial pour partager un moment de rire et de bonne humeur.

Spectacle au chapeau.Tout public

0 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

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English :

Get ready for an evening full of humor and quirkiness with Les Tantans and their show Weekend in Paris!

Winners of several festival awards, this comic duo takes audiences on a hilarious journey into an absurd world of funny situations and infectious energy. A convivial rendez-vous to share a moment of laughter and good humor.

Hat-trick show.

L’événement Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME