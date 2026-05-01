Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz
Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz vendredi 22 mai 2026.
Yutz
Spectacle Week-end à Paris Les Tantans
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Préparez-vous à une soirée pleine d’humour et de décalage avec Les Tantans et leur spectacle Weekend à Paris ! .
Récompensé dans plusieurs festivals, ce duo comique embarque le public dans un univers absurde et hilarant, rythmé par des situations cocasses et une énergie communicative. Un rendez-vous convivial pour partager un moment de rire et de bonne humeur.
Spectacle au chapeau.Tout public
0 .
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
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English :
Get ready for an evening full of humor and quirkiness with Les Tantans and their show Weekend in Paris!
Winners of several festival awards, this comic duo takes audiences on a hilarious journey into an absurd world of funny situations and infectious energy. A convivial rendez-vous to share a moment of laughter and good humor.
Hat-trick show.
L’événement Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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