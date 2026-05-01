Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz

Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Rue de la Pépinière

Ville : 57970 Yutz

Département : Moselle

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Yutz

Spectacle Week-end à Paris Les Tantans

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Préparez-vous à une soirée pleine d’humour et de décalage avec Les Tantans et leur spectacle Weekend à Paris ! .

Récompensé dans plusieurs festivals, ce duo comique embarque le public dans un univers absurde et hilarant, rythmé par des situations cocasses et une énergie communicative. Un rendez-vous convivial pour partager un moment de rire et de bonne humeur.

Spectacle au chapeau.Tout public
0  .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73  accueil@mjc-yutz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an evening full of humor and quirkiness with Les Tantans and their show Weekend in Paris!

Winners of several festival awards, this comic duo takes audiences on a hilarious journey into an absurd world of funny situations and infectious energy. A convivial rendez-vous to share a moment of laughter and good humor.

Hat-trick show.

L’événement Spectacle Week-end à Paris Les Tantans Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Yutz (Moselle)