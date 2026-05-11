Yutz

Festival Poch’ Théâtre

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-06

La Maison des Jeunes et de la Culture La Pépinière de Yutz vous invite à découvrir la 23e édition du Festival Poch’ Théâtre, placée cette année sous le thème de l’imaginaire.

Pendant plusieurs jours, les jeunes comédiens monteront sur scène pour faire voyager le public dans des univers remplis de rêves, d’aventures, d’humour et de magie. Un rendez-vous convivial et créatif à partager en famille ou entre amis pour célébrer le théâtre et le talent des enfants.Tout public

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Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

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English :

The Maison des Jeunes et de la Culture La Pépinière in Yutz invites you to discover the 23rd edition of the Festival Poch? Théâtre, this year on the theme of the imaginary.

For several days, young actors will take to the stage to take audiences on a journey through worlds of dreams, adventure, humor and magic. A friendly, creative event to share with family and friends, celebrating theater and the talent of children.

L’événement Festival Poch’ Théâtre Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME