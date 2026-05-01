Exposition Poupées japonaises Yutz
Exposition Poupées japonaises Yutz samedi 16 mai 2026.
Yutz
Exposition Poupées japonaises
100 Grand Rue Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Partez à la découverte de l’univers délicat et poétique des poupées japonaises en céramique réalisées par Jacqueline During.
Cette exposition vous invite à admirer des créations inspirées de l’esthétique japonaise, mêlant finesse, couleurs et savoir-faire artisanal. Un rendez-vous culturel et artistique à ne pas manquer pour les amateurs d’art, de culture japonaise et de créations originales.Tout public
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100 Grand Rue Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 78 41
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English :
Discover the delicate, poetic world of Japanese ceramic dolls created by Jacqueline During.
This exhibition invites you to admire creations inspired by Japanese aesthetics, combining finesse, color and craftsmanship. A not-to-be-missed cultural and artistic event for lovers of art, Japanese culture and original creations.
L’événement Exposition Poupées japonaises Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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