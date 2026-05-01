Concert Hommage à Patrick Riollet Yutz
Concert Hommage à Patrick Riollet Yutz samedi 23 mai 2026.
Yutz
Concert Hommage à Patrick Riollet
2 Rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’École Municipale de Musique de Yutz vous invite à une soirée musicale exceptionnelle avec un concert hommage dédié à Patrick Riollet.
Les ensembles de l’école feront résonner un répertoire riche en émotions et en passion à travers une représentation placée sous le signe du partage et de la musique vivante. Un rendez-vous culturel à découvrir pour célébrer le talent et l’engagement musical.Tout public
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2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr
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English :
The École Municipale de Musique de Yutz invites you to an exceptional musical evening with a tribute concert to Patrick Riollet.
The school?s ensembles will be playing a repertoire rich in emotion and passion, in a performance dedicated to sharing and living music. A cultural event to celebrate talent and musical commitment.
L’événement Concert Hommage à Patrick Riollet Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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