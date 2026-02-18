Spectacle musical FA RÉMI Frazé
Spectacle musical FA RÉMI Frazé dimanche 15 mars 2026.
Spectacle musical FA RÉMI
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 17:30:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Viens faire un voyage musical et culinaire en Italie !Familles
Spectacle musical dès 3 ans
Par les Inséparables Piou Piou
Mise en scène de Sarah Sanders .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come on a musical and culinary journey to Italy!
L’événement Spectacle musical FA RÉMI Frazé a été mis à jour le 2026-02-18 par OTs DU PERCHE