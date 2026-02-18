Spectacle musical FA RÉMI

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Viens faire un voyage musical et culinaire en Italie !Familles

Spectacle musical dès 3 ans

Par les Inséparables Piou Piou

Mise en scène de Sarah Sanders .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Come on a musical and culinary journey to Italy!

