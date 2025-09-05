Spectacle musical humoristique Les Sourds-Doués « Chut ! » Salle le Manoir Talmont-Saint-Hilaire

Spectacle musical humoristique Les Sourds-Doués « Chut ! » Salle le Manoir Talmont-Saint-Hilaire jeudi 26 mars 2026.

Spectacle musical humoristique Les Sourds-Doués « Chut ! »

Salle le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

  .

Salle le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 60 42 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musical humoristique Les Sourds-Doués « Chut ! » Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral