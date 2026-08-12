Spectacle musical Humour musical Les Goguettes en trio mais à quatre Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 4 novembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle musical Humour musical Les Goguettes en trio mais à quatre
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
+ de 65 ans, chômeur, étudiant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 22:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Après 10 années couronnées de succès, soit 2 quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône sur lequel le grand public les avait placés pendant le confinement.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
After 10 successful years—that is, two five-year terms filled with twisted catchphrases and good-natured fun— these four could have rested on their laurels and stepped down from the throne on which the general public had placed them during the lockdown.
L’événement Spectacle musical Humour musical Les Goguettes en trio mais à quatre Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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