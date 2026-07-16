Spectacle musical « L’arbre bleu », Maison de la réserve naturelle, Saint-Marc-la-Lande

Informations pratiques

Spectacle musical « L’arbre bleu » Samedi 19 septembre, 20h30 Maison de la réserve naturelle Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Spectacle musical « L’Arbre Bleu ».

Entre chansons et récits, « L’Arbre Bleu » est un spectacle du groupe ô Bec ! Il raconte des histoires de rencontres entre arbres et humains, et laisse apparaître, en transparence, les liens réciproques qui nous unissent dans notre quotidien, notre environnement et notre imaginaire.

Un cocktail folk-rock mêlant guitares électriques et acoustiques, percussions, humour, tendresse et décalage.

À découvrir en famille pour fêter le XIe anniversaire de la Réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins et les Journées européennes du patrimoine.

Soirée organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement, gestionnaire de la réserve naturelle, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental des Deux-Sèvres.

Maison de la réserve naturelle 6 rue des Antonins, 79310 Saint-Marc-La-Lande Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549733736 https://www.bocage-des-antonins.fr/ Maison de la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins. Espace d’accueil et d’informations sur le site naturel protégé. Parking à proximité et accessible PMR.

Spectacle musical « L’Abre Bleu »

© Compagnie ô Bec