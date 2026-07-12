Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Spectacle musical Le Chanteur « Hommage à Balavoine »

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Vendredi 23 octobre 2026 20h30

LE CHANTEUR Hommage à Balavoine

Le spectacle musical qui retrace le parcours extraordinaire de Daniel Balavoine. Chanteur iconique, homme libre par-dessus tout, tragiquement décédé à 33 ans le 14 Janvier 1986 dans un accident d’hélicoptère en marge du Paris Dakar.

Au gré de ses chansons, tellement visionnaires et qui nous parlent encore aujourd’hui, on découvre sa vie, ses engagements, ses amours et cette révolte qu’il portait en lui.

Auteur Compositeur prolixe et novateur au timbre de voix si particulier, il nous laisse 8 albums vraiment magiques.

LE CHANTEUR Hommage à Balavoine est l’occasion de replonger dans le répertoire de l’artiste mais aussi dans une époque où vivre devait avoir un sens. Daniel Balavoine a vécu comme un héros même s’il clamait en chantant qu’il n’en était pas un. .

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Spectacle musical Le Chanteur « Hommage à Balavoine » Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage