SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR Magalas
SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR Magalas vendredi 22 mai 2026.
Magalas
SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR
PLACE NEUVE MAGALAS Magalas Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La Maison pour Tous Magalas présente la troupe l’ Effet Nomenn spectacle musical les Méandres de l’amour à la Maison pour Tous à 20h30. Entrée 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Buvette à l’entracte.
La Maison pour Tous Magalas présente la troupe l’ Effet Nomenn spectacle musical les Méandres de l’amour à la Maison pour Tous à 20h30. Entrée 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Buvette à l’entracte. .
PLACE NEUVE MAGALAS Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 77 83
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English :
The Maison pour Tous Magalas presents the Effet Nomenn musical show Les Méandres de l’amour at the Maison pour Tous at 8:30pm. Admission 5? Free for children under 12. Refreshments at intermission.
L’événement SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR Magalas a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT AVANT-MONTS
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