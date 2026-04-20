Magalas

SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR

PLACE NEUVE MAGALAS Magalas Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La Maison pour Tous Magalas présente la troupe l’ Effet Nomenn spectacle musical les Méandres de l’amour à la Maison pour Tous à 20h30. Entrée 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Buvette à l’entracte.

La Maison pour Tous Magalas présente la troupe l’ Effet Nomenn spectacle musical les Méandres de l’amour à la Maison pour Tous à 20h30. Entrée 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Buvette à l’entracte. .

PLACE NEUVE MAGALAS Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 77 83

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English :

The Maison pour Tous Magalas presents the Effet Nomenn musical show Les Méandres de l’amour at the Maison pour Tous at 8:30pm. Admission 5? Free for children under 12. Refreshments at intermission.

L’événement SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR Magalas a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT AVANT-MONTS