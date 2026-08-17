Informations pratiques

Chambourg-sur-Indre

Spectacle musical Oka

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 10:35:00

Date(s) :

2026-10-24

Deux musiciens-chanteurs puisent dans les racines des musiques du monde et plongent les spectateurs dans des ambiances inspirées de la forêt. Installés sur des îlots au cœur de l’espace scénique, petits et grands, au gré de leurs envies, peuvent participer au geste artistique. Dès 6 mois.

Deux musiciens-chanteurs puisent dans les racines des musiques du monde et plongent les spectateurs dans des ambiances inspirées de la forêt, à la rencontre d’un monde sauvage à la limite du visible.

Installés sur des îlots au cœur de l’espace scénique, petits et grands, au gré de leurs envies, peuvent participer au geste artistique, s’emparer d’objets évocateurs d’une nature imaginaire ou simplement se laisser porter par les voix et la musique.

A mi-chemin entre sieste musicale et installation immersive, OKA est une invitation à porter un autre regard sur notre lien au vivant.

Compagnie Le Porte-Voix ; conception et écriture Florence Goguel ; avec Florence Goguel et Gonzalo Campo en alternance avec Florian Allaire. 4 .

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

Two singer-musicians draw on the roots of world music and immerse the audience in atmospheres inspired by the forest. Seated on “islands” in the heart of the stage, young and old alike can join in the artistic experience as they please. Ages 6 months and up.

L’événement Spectacle musical Oka Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire