Spectacle Musical Terra Currumim Espace Dantza Pau

Pau

Spectacle Musical Terra Currumim

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association Bossa Flor est heureuse de présenter le spectacle Terra Curumim , une création de Camila Nobre et Vitor Garbelotto.

Un curumim — enfant en langue tupi — est à la recherche de sa place dans le monde. Sa maison-oca a disparu, reflet d’un monde en transformation où les territoires, les modes de vie et les repères changent. Face à cette perte, l’enfant part à la rencontre d’autres enfants.

Par le jeu, le mouvement et la musique, il partage les trésors de sa culture brésilienne et découvre, peu à peu, qu’un nouveau sentiment d’appartenance peut naître du collectif. Jouer ensemble devient alors une manière d’habiter le monde autrement.

Sans paroles, le spectacle traverse les thèmes de la diversité culturelle, du respect des différences et de la relation à la terre comme espace commun à préserver, habiter et cultiver. Le jeu libre devient un langage universel de rencontre. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 87 82 bossaflor2016@gmail.com

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English : Spectacle Musical Terra Currumim

L’événement Spectacle Musical Terra Currumim Pau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau