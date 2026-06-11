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Spectacle musical : Tout conte fée ! Salle Paul Bouin Basse-Goulaine

Spectacle musical : Tout conte fée ! Salle Paul Bouin Basse-Goulaine

Spectacle musical : Tout conte fée ! Salle Paul Bouin Basse-Goulaine samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Paul Bouin

Adresse : Square de Theley

Ville : 44115 Basse-Goulaine

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 21:00 – 23:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

L’association Vivons-Le vous invite pour son prochain spectacle « Tout conte fée ! » créé spécialement pour la fête de la Musique 2026.40 personnes : chanteurs, musiciens, acteurs, techniciens… vous narrent en « Live » une histoirefantastique et humoristique, étoilée de chansons françaises !Comme dans tous les beaux contes, il y aura : un Roi coulant et une méchante Reine, des Princes pas toujours charmants, des Princesses très libérées, des Belles et des Bêtes, des Sorcières pas bien aimées…Et de nombreuses surprises magiques !

Salle Paul Bouin Basse-Goulaine 44115

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