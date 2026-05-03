Spectacle musical Wenbox, Le Grand Huit, Rennes
Spectacle musical Wenbox, Le Grand Huit, Rennes dimanche 3 mai 2026.
Spectacle musical Wenbox Dimanche 3 mai, 15h30 Le Grand Huit Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T15:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-03T15:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Le WenBox crée une ambiance saloon sur un répertoire sur mesure. Qui dit WenBox dit Juke Box, avec répertoire à thème détourné, aux accents ragtime.
Au Grand Huit, Wen propose de créer une ambiance saloon avec son piano bastringue sur une thématique « fête foraine ». Le WenBox sera « programmé » sur des chansons que vous connaîtrez peut-être. N’hésitez pas à approcher le pianiste pour chanter avec lui !
Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://legrandhuit-rennes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « yunalegrandhuit@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandhuit-rennes.fr/ »}]
Le WenBox crée une ambiance saloon sur un répertoire sur mesure. Qui dit WenBox dit Juke Box, avec répertoire à thème détourné, aux accents ragtime. Musique Spectacle
Wenceslas Hervieux
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