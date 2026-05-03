Spectacle musical Wenbox, Le Grand Huit, Rennes

Spectacle musical Wenbox Dimanche 3 mai, 15h30 Le Grand Huit Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T15:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T15:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Le WenBox crée une ambiance saloon sur un répertoire sur mesure. Qui dit WenBox dit Juke Box, avec répertoire à thème détourné, aux accents ragtime.

Au Grand Huit, Wen propose de créer une ambiance saloon avec son piano bastringue sur une thématique « fête foraine ». Le WenBox sera « programmé » sur des chansons que vous connaîtrez peut-être. N’hésitez pas à approcher le pianiste pour chanter avec lui !

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://legrandhuit-rennes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « yunalegrandhuit@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandhuit-rennes.fr/ »}]

Le WenBox crée une ambiance saloon sur un répertoire sur mesure. Qui dit WenBox dit Juke Box, avec répertoire à thème détourné, aux accents ragtime. Musique Spectacle

Wenceslas Hervieux