Surprise Parti, de Faustine Noguès Théâtre du Cercle Rennes 5 – 7 mai Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Jour d’élection en Islande. À la surprise générale, Jon Gnarr, humoriste et musicien punk, est élu maire de la capitale Reykjavik. Son parti politique nommé « Le Meilleur Parti » et étiqueté « anarcho-surréaliste », se trouve propulsé à la tête de la plus grande municipalité du pays.

**Mise en scène :** Flora Diguet et Mikael Bernard **Régie :** Gweltaz Chauviré

**Avec :** Kevin Chrétien, Alessandro Cristoforetti, Claire Forcier, Théophile Lemaitre, Sebastien Lemercier, Tristan Moreau, Pauline Oriot, Richard Portier, Yann Sevellec, Sophie Thomas-Louedec, Pauline Vincent, Aurélien Wepierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T21:45:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



